Глава МИД Турции провел совместную пресс-конференцию с ливийской коллегой

Турция считает важным, чтобы целостность, суверенитет, независимость и политическое единство Ливии были защищены. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, заявил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с ливийской коллегой Наджлой Мангуш в Триполи.

"Мы придаем большое значение сохранению целостности, суверенитета, независимости и политического единства Ливии", - сказал, в частности, турецкий министр.

Он напомнил, что Турция всегда поддерживала ливийский народ и его легитимно избранные правительства в трудные для них времена.

М.Чавушоглу сообщил, что в ходе состоявшихся переговоров главы МИД Турции и Ливии затронули вопросы экономического сотрудничества, инвестиций в экономику Ливии и двусторонних торговых связей, а также обсудили возвращение турецкого частного сектора в Ливию.