В результате взрыва на ремонтном заводе в Китае погиб человек

По меньшей мере один человек погиб, трое пострадали в результате взрыва на ремонтном заводе в городе Байсэ на территории Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. Об этом в пятницу сообщил информационный портал Sina, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел в районе Тяньян города Байсэ.

В результате взрыва в воздухе образовалось большое облако дыма белого цвета. Взрывная волна выбила стекла в жилых домах, повредила находящиеся вблизи транспортные средства, деревья.

Как сообщила в пятницу местная газета "Цзиму синьвэнь" со ссылкой на заявление дежурного в администрации города Байсэ, взорвался, вероятнее всего, реагент, используемый при ремонте дороги.

По данным портала, пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, им оказана помощь. Детали инцидента устанавливаются, ведется следствие.