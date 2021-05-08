Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Фиджи
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 в Тихом океане к востоку от архипелага Фиджи. Об этом в субботу сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр находился в 340 км к востоку от города Левука с населением около 8 тыс. человек и в 356 км к северо-западу от столицы Королевства Тонга - Нукуалофа с населением около 22 тыс. жителей. Очаг залегал на глубине 392 км.
Информации о пострадавших и угрозе цунами не поступало.
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