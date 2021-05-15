В результате падения фургона в канал в Пакистане погибли 11 человек
В результате падения фургона в канал на востоке Пакистана погибли 11 человек, семеро из которых - дети, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, фургон, в котором находилось 11 пассажиров, затонул в канале в восточной провинции Пенджаб. Среди погибших семеро детей, три женщины и один мужчина, все они являются членами одной семьи.
По сообщениям очевидцев, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.
Лента новостей
В Шуше открылся портал в прошлое... Я услышал мугам Хана Шушинского, тар Садыхджана… - Сахиб Пашазаде, участник фестиваля "Харыбюльбюль" (ВИДЕО, ФОТО)
Народный артист Эльчин Азизов удостоен звания лауреата Межгосударственной премии «Звезды Содружества»
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из Карабаха (ФОТО/ВИДЕО)
Работы азербайджанских художников и фотографов представлены на Международной конференции по противопехотным минам (ВИДЕО)
Участники фестиваля «Харыбюльбюль» в городе Шуша испытывали чувство гордости и большое волнение - народная артистка Гюльбаджи Иманова (ВИДЕО)
Для татар Азербайджана огромная честь быть участниками фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше (ВИДЕО, ФОТО)
Глава МИД Азербайджана и генсек Европейской внешнеполитической службы обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Президент Макрон, видимо, забыл, что Франция официально поддерживает территориальную целостность Азербайджана - депутат
Азербайджан в полном соответствии с международным правом восстанавливает свою государственную границу – Олег Кузнецов
На освобожденных территориях Азербайджана в эксплуатацию введены 20 воинских частей модульного и контейнерного типов (ФОТО)
О рыбацкой деревне на Абшероне… - азербайджанские сценаристы претендуют на награду российской кинопремии (ФОТО)