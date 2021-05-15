В результате падения фургона в канал в Пакистане погибли 11 человек

В результате падения фургона в канал на востоке Пакистана погибли 11 человек, семеро из которых - дети, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, фургон, в котором находилось 11 пассажиров, затонул в канале в восточной провинции Пенджаб. Среди погибших семеро детей, три женщины и один мужчина, все они являются членами одной семьи.

По сообщениям очевидцев, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.