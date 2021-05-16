В Колумбии прошли антиправительственные протесты

Тысячи молодых людей уже более двух недель участвуют в антиправительственных протестах в Колумбии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Associated Press

По мнению протестующих, правительство плохо справилось с пандемией коронавируса и разрушило надежды на лучшее будущее страны.

Митинги собрали десятки тысяч людей по всей Южной Америке после того, как правительство президента Ивана Дуке попыталось повысить налоги на коммунальные услуги, топливо, заработную плату и пенсии. Четыре дня спустя администрация отозвала это предложение, но этого было недостаточно, чтобы подавить недовольство, которое кипело во время пандемии.

Дуке пытался успокоить протесты, встречаясь с молодыми демонстрантами в Кали и Боготе, обещая субсидии для студентов с низкими доходами в государственных университетах. Но студенческие лидеры отклонили это предложение, ссылаясь на то, что оно не будет распространяться на всех студентов. Протесты продолжились и в эти выходные.

Правозащитные организации обвинили колумбийские власти в чрезмерном применении силы против протестующих.

Правительство Ивана Дуке подтвердило 14 смертей, непосредственно связанных с протестами, но Human Rights Watch заявила, что получила "достоверные" сообщения о 48 смертях. Большинство погибших - это люди в возрасте от 13 до 34 лет.