Два человека погибли при столкновениях на западе Колумбии

По меньшей мере два человека погибли, еще более 20 получили ранения в результате столкновений между протестующими и полицией, которые произошли на западе Колумбии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в муниципалитете Юмбо (западный департамент Валье-дель-Каука). Протестующие напали на несколько полицейских постов. В результате столкновений между ними и правоохранительными органами погибли два человека. Еще 28, в том числе шесть полицейских, получили травмы различной степени тяжести.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Пострадали более 1 тыс. человек, погибли не менее 42.