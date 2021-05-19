Восемь человек пострадали при взрыве на западе Колумбии

Другие страны 19 мая 2021 00:20 (UTC+04:00)
Восемь человек пострадали при взрыве на западе Колумбии

По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате взрыва, который произошел на западе Колумбии. Об этом сообщила радиостанция Caracol, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел в ночь на вторник в магазине города Буэнавентура (западный департамент Валье-дель-Каука). Восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в больницу.

Власти начали расследование. Отмечается, что это уже третий взрыв в городе за неделю.

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