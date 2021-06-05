В Латвии пройдут выборы в местные органы самоуправления

Выборы в местные органы самоуправления пройдут в субботу в Латвии. Это первые выборы после принятой властями административно-территориальной реформы, предусматривающей сокращение на треть числа муниципалитетов по всей стране, а числа избираемых депутатов почти наполовину, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гражданам республики предстоит избрать 664 депутата в шести городах государственного значения и 34 краях. Всего на выборах подано 324 кандидатских списка, а на депутатские мандаты претендуют 5 580 кандидатов. Чтобы пройти в самоуправление, политической силе необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Проголосовать на выборах граждане могут на любом избирательном участке своего самоуправления, которые будут открыты с 07:00 до 20:00