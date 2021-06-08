В КНР сравнили версию создания COVID с заявлениями об оружии массового уничтожения в Ираке

Утверждения о появлении нового коронавируса в лаборатории Китая ничем не отличаются от прозвучавших около 20 лет назад заявлений о том, что Ирак якобы обладает оружием массового уничтожения (ОМУ). Такое мнение высказал в Twitter пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "кампания политизации изучения происхождения [коронавируса] и дискредитации Китая ничем не отличается от лжи о наличии у Ирака оружия массового уничтожений".

5 февраля 2003 года на заседании СБ ООН госсекретарь США Колин Пауэлл в качестве доказательства наличия в Ираке ОМУ продемонстрировал пробирку с белым порошком. В ней якобы находились образцы химического оружия, обнаруженного в Ираке, что, по мнению главы Госдепартамента, являлось обоснованием необходимости военной операции против Багдада.