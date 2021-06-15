МИД Южной Кореи рекомендовал гражданам не выезжать за рубеж до 15 июля
Власти Республики Корея продлили на месяц действие рекомендации гражданам страны воздержаться от поездок за границу в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции. Об этом сообщило во вторник внешнеполитическое ведомство страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В связи с тем, что многие страны на фоне пандемии ограничили въезд и выезд и усложнили правила пересечения границ, гражданам Южной Кореи рекомендуется воздержаться от поездок за рубеж, подчеркивает МИД.
Данная рекомендация действует до 15 июля. Решение о ее продлении либо отмене будет принято на основе актуальных данных о ситуации с пандемией в мире и Южной Корее, отмечает министерство.
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