МИД Южной Кореи рекомендовал гражданам не выезжать за рубеж до 15 июля

Власти Республики Корея продлили на месяц действие рекомендации гражданам страны воздержаться от поездок за границу в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции. Об этом сообщило во вторник внешнеполитическое ведомство страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В связи с тем, что многие страны на фоне пандемии ограничили въезд и выезд и усложнили правила пересечения границ, гражданам Южной Кореи рекомендуется воздержаться от поездок за рубеж, подчеркивает МИД.

Данная рекомендация действует до 15 июля. Решение о ее продлении либо отмене будет принято на основе актуальных данных о ситуации с пандемией в мире и Южной Корее, отмечает министерство.