Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Перу

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в среду у побережья Перу. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр находился на расстоянии 72 км к юго-востоку от города Сантьяго-де-Сурко, где проживают около 251 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 40 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.