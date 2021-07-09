Члены кабмина Таиланда отказались от зарплаты на три месяца для борьбы с коронавирусом

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча отказался от зарплаты на три месяца, чтобы эти средства пошли на борьбу с коронавирусной инфекцией. Как сообщил телеканал Thai PBS, сам чиновник об этом заявил в пятницу во время заседания центра по борьбе с распространением коронавируса в королевстве, посвященного введению новых ограничительных мер в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Общая сумма ежемесячного дохода премьера составляет 125 590 батов ($3,8 тыс.) и состоит из зарплаты в размере 75 590 батов ($2,3 тыс.), а также надбавки за должность - 50 тыс. батов ($1,5 тыс.). Таким образом, за три месяца Прают Чан-Оча сэкономит бюджету страны 376 770 батов ($11,5 тыс.). Чан-Оча также занимает пост министра обороны. Телеканал не уточняет, имеет ли чиновник вторую зарплату, а если да, то от какой именно решил отказаться на три месяца.

Примеру Праюта Чан-Очи также последовал ряд членов кабинета министров, в том числе вице-премьер Правит Вонгсуван и глава министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Варавут Силпаарчха, а также министр социального развития и общественной безопасности Чути Краирик. Ежемесячная зарплата вице-премьера Таиланда составляет 119 920 батов ($3,6 тыс.), министра - 115 740 батов ($3,5 тыс.), заместителя министра - 113 560 батов ($3,4 тыс.).

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. На данный момент общее число заразившихся в королевстве превысило 317,5 тыс., вылечились более 240 тыс. человек, умерли 2,5 тыс. пациентов. С начала апреля текущего года власти пытаются справиться с третьей волной распространения инфекции. Режим чрезвычайного положения действует до 31 июля, но, как ожидается, будет продлен до 30 сентября.