Мощное землетрясение зафиксировали на юге Панамы

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юге Панамы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил Институт геологии Панамского университета.

Эпицентр залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались в ряде провинций страны.

Власти следят за ситуацией, пока сообщений о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.