Не менее 18 человек погибли в результате ДТП на севере Индии
По меньшей мере 18 человек погибли, 19 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в городе Барабанки (штат Уттар-Прадеш) на севере Индии. Об этом в среду сообщила газета Hindustan Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инцидент произошел в ночь на среду. Пострадавшие были доставлены в больницу.
Как уточняет газета, в настоящее время проводится спасательная операция по вызволению из-под автобуса еще нескольких человек.
Сообщается, что незадолго до аварии водитель предупредил пассажиров автобуса о неисправной полуоси, после чего несколько человек покинули транспортное средство. После остановки автобуса грузовик на большой скорости столкнулся с ним.
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