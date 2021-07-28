Не менее 18 человек погибли в результате ДТП на севере Индии

По меньшей мере 18 человек погибли, 19 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в городе Барабанки (штат Уттар-Прадеш) на севере Индии. Об этом в среду сообщила газета Hindustan Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел в ночь на среду. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Как уточняет газета, в настоящее время проводится спасательная операция по вызволению из-под автобуса еще нескольких человек.

Сообщается, что незадолго до аварии водитель предупредил пассажиров автобуса о неисправной полуоси, после чего несколько человек покинули транспортное средство. После остановки автобуса грузовик на большой скорости столкнулся с ним.