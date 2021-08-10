В ВОЗ заявили, что число заразившихся коронавирусом в Африке превысило 7 млн

Число заразившихся коронавирусом в странах Африки достигло 7 054 430. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило во вторник региональное представительство Всемирной организации здравоохранения. В связи с COVID-19 на континенте умерли 178 243 человека. Выздоровели более 6,1 млн.

Больше всего в Африке инфицированных и умерших выявлено в ЮАР - 2 540 222 и 75 012 соответственно. В Тунисе зафиксировано 21 089 летальных исходов, отмечено 613 628 случаев заражения. Для Египта эти цифры составляют 16 582 и 284 789 соответственно.

В африканских странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Эфиопия (284 531 и 4 430), Кения (212 573 и 4 179) и Нигерия (178 506 и 2 192).