На Багамах 16 сентября пройдут досрочные парламентские выборы

Власти Содружества Багамских Островов приняли решение распустить парламент, выборы в Палату собрания (нижняя палата) запланированы на 16 сентября. Об этом сообщается на сайте правительства островного государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Хьюберт Миннис объявил, что запросил генерал-губернатора издать приказ о проведении [внеочередных] выборов, которые состоятся 16 сентября 2021 года", - говорится в сообщении. Премьер-министр отметил, что следующему правительству предстоит принять ключевые решения в области общественного здравоохранения после пандемии и добиться продолжения экономического роста.

В соответствии с конституцией Багам, очередные выборы должны были пройти не раньше мая 2022 года - через пять лет после того, как партия "Свободное национальное движение" Минниса победила Прогрессивную либеральную партию, получив 35 из 39 мест в нижней палате парламента.

Содружество Багамских Островов - независимое государство в составе Содружества, возглавляемого Великобританией. Главой государства является королева Великобритании, представленная генерал-губернатором. Согласно конституции Багам 1973 года, законодательная власть в стране принадлежит парламенту, состоящему из Палаты собрания (нижняя палата) и Сената (верхняя).

Парламент принимает законы, обладает законодательной инициативой, определяет привилегии, иммунитеты и полномочия парламентариев, одобряет государственный бюджет, имеет право вносить изменения в положения конституции, назначает часть судей Верховного и апелляционного судов. После очередных парламентских выборов из числа парламентариев формируется правительство. Лидер партии, получившей большинство в нижней палате, становится премьер-министром.