Талибы осудили теракты 11 сентября
Движение «Талибан» объявило, что осуждает теракты в США 11 сентября 2001 года. Представитель движения Сухейль Шахин рассказал, что в то время талибы были даже готова сотрудничать с американскими властями и помогать с расследованием. Об этом он сказал в эфире пакистанского канала Geo TV, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Шахин настаивает, что талибы, находившиеся в то время у власти в Афганистане, были «застигнуты врасплох» этими терактами в США, организованными «Аль-Каидой» и не знали о готовящихся атаках заранее.
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