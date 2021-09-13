"Формула власти": Михаил Гусман о личности наследного князя Алоиса фон унд цу Лихтенштейна (ВИДЕО)

"Формула власти": Михаил Гусман о личности наследного князя Алоиса фон унд цу Лихтенштейна (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Вышел в эфир телефильм из цикла "Формула власти" Михаила Гусмана, посвященный наследному князю Алоису фон унд цу Лихтенштейну.
Trend представляет полную видеоверсию данного фильма.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Мы можем достичь очередных успехов в азербайджанском спорте благодаря сильной управленческой системе и профессиональной команде - Фарид Гайыбов
Мировой рынок нефти может рассчитывать на дополнительное предложение и стабильные цены - вице-президент Wood Mackenzie
Турция ведет переговоры о проведении 3-го этапа клинических испытаний отечественной вакцины в Азербайджане
Транспортные средства других стран не могут въезжать на азербайджанскую территорию без согласия Азербайджана – Минобороны
Азербайджанский фильм "Бастард" отмечен специальным упоминанием жюри международного фестиваля (ФОТО)