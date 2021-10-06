Австралийская компания Ellume отозвала часть своих тестов на COVID-19 в США из-за дефекта

Австралийская медико-технологическая компания Ellume, заключившая с Министерством обороны США и Министерством здравоохранения и социальных служб США контракт на производство экспресс-тестов для выявления коронавируса, отозвала часть тест-систем из-за большого количества ложноположительных результатов. Об этом сообщается в заявлении генерального директора компании Шона Парсонса, опубликованного в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава компании, в частности, указал, что часть произведенных в Австралии бытовых антиген-тестов для определения COVID-19 была отозвана из-за большого числа ложноположительных результатов, зафиксированных в последние несколько недель. "После тщательного расследования мы выявили причину [появления ложноположительных результатов] и подтвердили, что этот дефект наблюдается лишь в некоторых партиях тестов", - отметил Парсонс и подчеркнул, что "на достоверность отрицательных результатов этот дефект не влияет".

В компании сообщили, что приложили максимум усилий для того, чтобы убрать с рынка все дефектные тест-системы, однако признали, что "инцидент, вероятно, поколебал уверенность потребителей, доверявших продуктам Ellume заботу о своем здоровье". "Я приношу свои искренние извинения и извинения всей нашей компании за любые неудобства и сложности, которые могли возникнуть из-за ложноположительного результата", - сообщил Парсонс.

Как сообщили в Ellume, из партии в 3,5 млн тест-систем, проданных в США с апреля по август текущего года, компании пришлось отозвать не менее 190 тыс. тестов.

В феврале 2021 года биотехнологическая компания Ellume, расположенная в австралийском Брисбене, заключила контракт с Минобороны и Минздравом США, получив от них $230 млн на расширение масштабов производства тестов для быстрого выявления коронавируса. Ранее, в декабре 2020 года, управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США разрешило применение этих тестов, посчитав их пригодными для использования в бытовых условиях. Австралийский регулятор разрешил использование тест-систем Ellume на территории страны с 1 ноября 2021 года.