Цена на нефть в Токио выросла до максимума за две недели

Цена на нефть на Токийской товарной бирже в среду обновила двухнедельный максимум в свете решения США, Японии и ряда других стран продать часть сырья из стратегических резервов для стабилизации рынка. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, один килолитр (около 6,289 барреля) дубайской сырой нефти с поставкой в апреле будущего года стоит сейчас 55 040 иен ($477 по текущему курсу), что примерно на $26 выше, чем в понедельник. Во вторник биржи не работали в связи с отмечавшимся в Японии государственным праздником.

Цены на нефть в Токио в настоящее время находятся на максимальном уровне с 11 ноября.

США во вторник объявили о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. В Белом доме подчеркнули, что аналогичный шаг предпримет ряд других стран, включая Великобританию, Индию, Китай, Южную Корею и Японию.