В Гонконге создали сталь, способную уничтожать коронавирус

Ученые из Университета Гонконга создали первую в мире "антиковидную" нержавеющую сталь, которая способна уничтожать коронавирус на своей поверхности. Об этом сообщил Университет Гонконга, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Так, специалисты скорректировали химический состав и микроструктуру нержавеющей стали, которая получила повышенное содержание меди, обладающей антибактериальными свойствами.

По мнению ученых, новый сплав может уничтожать на своей поверхности не только коронавирус SARS-CoV-2, но и вирус гриппа H1N1, а еще кишечную палочку.

Обычная нержавеющая сталь подобные свойства не имеет. Коронавирус может сохраняться на ее поверхности в жизнеспособном состоянии два-три дня. А это создает большой риск распространения инфекции людьми, активно пользующимися объектами общественной инфраструктуры.

Кроме того, "антиковидную" нержавеющую сталь могут запустить в массовое производство на основе имеющихся технологий. Исследователи хотят запатентовать разработку и использовать применение "антиковидного" сплава при производстве дверных ручек, кнопок лифтов и поручней для снижения риска заражения коронавирусом через прикосновения к поверхностям в общественных местах.