Австралия заключила с компанией Moderna соглашение о строительстве завода в Мельбурне

Правительство Австралии инвестирует более 2 млрд австралийских долларов ($1,4 млрд) в строительство фармацевтического завода в Мельбурне (штат Виктория). Как сообщил во вторник премьер-министр страны Скотт Моррисон, новое производство появится в рамках 10-летнего соглашения с американской биотехнологической компанией Moderna, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Австралии будет построено новое государственное предприятие для производства мРНК-вакцин для защиты от будущих пандемий и сезонных заболеваний. Завод будет построен в рамках нового стратегического соглашения между федеральными властями Австралии, правительством штата Виктория и компанией Moderna", - указано в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра.

Отмечается, что строительство нового биотехнологического производства в Мельбурне позволит Австралии стать крупнейшим производителем вакцин в Южном полушарии и обеспечит странам региона возможность "быть готовыми к будущим пандемиям". "Эти инвестиции не только обеспечат экономическое процветание Австралии, но защитят жизни и здоровье людей, предоставляя доступ к лучшим мРНК-вакцинам в мире", - заявил австралийский премьер.