Ямайка отказалась выдавать Гаити подозреваемого в убийстве президента

Ямайка отказала властям Гаити в экстрадиции гражданина Колумбии Марио Антонио Паласиоса, которого подозревают в участии в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, сообщает Reuters, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Вместо этого, Марио Антонио Паласиоса депортируют в Колумбию. Запрос на экстрадицию Паласиоса был выдан в октябре.

Моиз был застрелен утром 7 июля 2021 года в собственном доме. Его жена получила ранения. Старший сын Жовенеля Моиза рассказал, что в день убийства отца 7 июля на его семью также было совершено нападение. Преступники устроили засаду на сына президента, его жену и дочь, но пострадавшие выжили благодаря действиям охраны.

Он также добавил, что располагает информацией о том, что произошло в день убийства своего отца, но пока не готов ее обнародовать.