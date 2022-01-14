В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в пятницу на территории Афганистана недалеко от границы с Таджикистаном. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался приблизительно в 13 км к юго-западу от города Ишкашим (население - около 12 тыс. человек) в провинции Бадахшан. Очаг залегал на глубине 103 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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