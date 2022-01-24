Toyota приостановит работу производственных линий на некоторых заводах в Японии

Ведущий японский автоконцерн Toyota Motor принял решение из-за нехватки деталей, вызванной распространением нового коронавируса, с 25 по 26 января приостановить работу 19 производственных линий на 11 расположенных в Японии заводах. Об этом говорится в отчете, опубликованном в понедельник на сайте корпорации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, автоконцерн приостановит семь производственных линий на шести своих японских заводах на несколько дней с 1 по 19 февраля в зависимости от предприятия.

21 января газета Nikkei сообщила о приостановке работы 21 производственной линии на 11 заводах Toyota Motor в Японии до 24 января.

Темпы распространения коронавируса в Японии оставались относительно низкими вплоть до середины декабря, когда наметилась тенденция к резкому росту заболеваемости из-за распространения омикрон-штамма. Сейчас суточное нарастание новых случаев заражения по всей стране демонстрирует рекордные темпы. В то же время смертность и прирост числа пациентов в тяжелом состоянии остаются на относительно низком уровне.