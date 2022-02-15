В Черногории цены на бензин и дизельное топливо достигли исторического максимума

Цены на автомобильное топливо в Черногории достигли исторического максимума после решения Министерства капитальных инвестиций республики повысить стоимость бензина и дизеля. Об этом сообщило в понедельник национальное телевидение Черногории, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Министерство капитальных инвестиций балканской республики приняло решение повысить цены со вторника. "С 15 февраля 2022 года будут действительны следующие цены на нефтепродукты: АИ-98 - €1,58, АИ-95 - €1,54, дизель - €1,42", - говорится в сообщении ведомства.

Национальное телевидение страны отмечает, что после этого подорожания цены на бензин и дизель "достигли исторического максимума". До этого момента самая высокая цена фиксировалась в 2012 году, когда АИ-98 стоил €1,54, АИ-95 - €1,5, а дизель - €1,38.

Следующий перерасчет цен на топливо в Черногории будет произведен 28 февраля текущего года, который определит стоимость нефтепродуктов на март.