Жертвами землетрясения у берегов Гватемалы стали три человека

По меньшей мере три человека стали жертвами землетрясения магнитудой 6,8 у тихоокеанского побережья Гватемалы в среду. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает местная газета Republica.

По сведениям издания, все трое умерли от сердечного приступа. Последствия землетрясения затронули более 31 тыс. жителей страны. Сходы оползней на дороги, перебои с электроснабжением, повреждения и обрушения зданий были зафиксированы в департаментах Гватемала, Кетцальтенанго, Сакатепекес, Солола, Тотоникапан, Чимальтенанго и Эскуинтла.

Власти республики приступили к ликвидации последствий стихийного бедствия. Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи призвал население соблюдать необходимые меры предосторожности и следить за оповещениями сил гражданской обороны.