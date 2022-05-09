Китай снизил объемы импорта нефти и газа в январе - апреле

По итогам первых четырех месяцев 2022 года Китай сократил объемы импорта нефти и газа на 4,8% и 8,9% соответственно. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР.

Как следует из данных таможни, в январе-апреле объем импорта природного газа сократился на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 35,8 миллиона тонн. Объем импорта нефти за первые четыре месяца составил 170,8 миллиона тонн, сократившись на 4,8%.

При этом в стоимостном выражении импорт природного газа вырос на 59,9%, до 21,6 миллиарда долларов, а нефти на 49,7%, до 116,07 миллиарда долларов.