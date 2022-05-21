В Пакистане спущен на воду третий корвет турецкого проекта MİLGEM

На верфи пакистанского города Карачи в пятницу был спущен на воду третий корвет турецкого проекта MİLGEM для нужд ВМС Пакистана, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В числе участников церемонии спуска на воду корвета Badr находились министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, министр оборонного производства Исламской Республики Мухаммад Исрар Тарин, командующий ВМС Пакистана адмирал Амджад Хан Ниязи и др.

Выступая на церемонии, турецкий министр выразил удовлетворение в связи с визитом в братский и дружественный Пакистан.

«Сегодня мы подошли к еще одному важному этапу проекта строительства корветов MİLGEM для нужд вооруженных сил Пакистана»,- отметил Акар.

Он выразил уверенность в том, что построенные в рамках проекта военные суда будут выполнять жизненно важные задачи по защите Пакистана, способствовать миру и стабильности.

Военные суда проекта MİLGEM оснащены новейшим вооружением и современными системами, в том числе ракетами класса «земля-земля» и «земля-воздух», противолодочным вооружением, передовой системой управления, констатировал Акар.

Министр напомнил, что первый из корветов проекта MİLGEM для нужд ВМС Пакистана, получивший название Babur, был спущен на воду 15 августа 2021 года на верфи в Стамбуле с участием президентов Турции и Пакистана.

По словам министра, Babur планируется ввести в строй в 2023 году, а второй корвет данной серии - Badr в 2024 году. Еще один корвет Khaibar планируется спустить на воду в сентябре 2022 года опять же в Стамбуле, и это судно пополнит флот ВМС Пакистана в 2024 году.

Министр также сообщил, что четвертый корабль, который будет построен в Карачи, будет введен в эксплуатацию в 2025 году.

Акар пожелал удачи ВМС Пакистана и завершил выступление словами на урду «Türkiye Pakistan dosti zindabad» («Да здравствует дружба Турции и Пакистана»).