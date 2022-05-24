Число погибших во время грозы в Канаде возросло до 10

Количество погибших от последствий грозы, обрушившейся 21 мая на южные районы провинций Квебек и Онтарио, достигло десяти человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, информировал телеканал CTV.

Ранее сообщалось о восьми погибших. Согласно последним данным, девять человек были задавлены насмерть рухнувшими деревьями, еще один умер в результате опрокидывания лодки.

Согласно информации местных электросетевых компаний, в провинции Онтарио в понедельник без электроснабжения остаются около 185 тыс. потребителей, а в провинции Квебек - почти 200 тыс.