Парламент Албании в третий раз не смог избрать президента

Депутаты народного собрания Албании (однопалатный парламент) в третий раз не смогли договориться о назначении на пост следующего президента страны, который займет эту должность после истечения 24 июля полномочий действующего в настоящее время главы государства Илира Меты. Об этом сообщил в понедельник северомакедонский телеканал Alsat, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, правящая Албанская социалистическая партия премьер-министра страны Эди Рамы в очередной раз не смогла согласовать с оппозицией вопрос назначения следующего президента республики. Таким образом, все три круга голосования, в ходе которых для выбора нового главы государства было необходимо набрать голоса 84 парламентариев от общего количества в 140 депутатов, прошли безрезультатно.

Отмечается, что в оставшиеся по закону два этапа голосования правящей партии для выбора своего кандидата нужно обеспечить простое большинство голосов, чем социалисты и располагают, имея 74 мандата.