В Нигерии на территории католической церкви произошел взрыв

Мощный взрыв прозвучал в воскресенье на территории католической церкви Святого Франциска на юго-западе Нигерии. Об этом сообщила нигерийская газета This Day, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, есть погибшие и много пострадавших. Взрыв произошел возле здания церкви в округе Ово штата Ондо, когда там находилось большое количество верующих. Нигерийский новостной портал PM News сообщил, что количество погибших может достигать 50. Официальных данных пока нет.

В свою очередь региональный новостной портал Sahara Reporters передает, что взрыв был осуществлен террористами. Электронное издание публикует фотографии с места происшествия, на которых видны многочисленные пострадавшие.