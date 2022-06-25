Возросло число погибших в ходе антиправительственных протестов в Эквадоре

По меньшей мере пять участников массовых протестов в Эквадоре, которые продолжаются с начала прошлой недели, погибли в результате беспорядков. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает агентство EFE.

Часть погибших получили смертельные ранения, когда нападали на военных и полицейских. Как ранее заявили власти страны, с пятницы принято решение использовать карабины с дробью для разгона устраивающих беспорядки.

По информации Национальной полиции Эквадора, около 120 ее сотрудников получили ранения в результате столкновений с участниками массовых протестов, также был нанесен ущерб автопарку полиции и других госслужб: 10 патрульных машин полностью уничтожены, 42 автомобиля получили повреждения. Более 100 участников беспорядков задержаны.

Основными требованиями участников протестов являются снижение цен на бензин и обеспечение безопасности граждан на фоне роста преступности. Протесты сопровождаются перекрытием нескольких крупных автомагистралей страны и беспорядками. Президент Эквадора Гильермо Лассо обвинил участников и организаторов протестов в намерении свергнуть его и ввел режим ЧП в шести провинциях страны.