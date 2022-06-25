В Китае заявили, что предоставят Афганистану гуманитарную помощь в размере $7,5 млн

Китай предоставит Афганистану срочную гуманитарную помощь в размере 50 млн юаней (около $7,46 млн). Согласно опубликованному в субботу заявлению официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, первая партия будет направлена 27 июня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После землетрясения правительство КНР приняло решение направить Афганистану срочную гуманитарную помощь в размере 50 млн юаней, в том числе палатки, одеяла, раскладушки и другие предметы, необходимые пострадавшим от стихийного бедствия жителям Афганистана", - сказано в заявлении на официальном сайте ведомства. "Планируется, что первая партия будет отправлена самолетом 27 числа", - говорится в документе.