Южная Корея отвергла возможность передачи COVID-19 в КНДР через зараженные предметы

Правительство Южной Кореи опровергло утверждения Пхеньяна о том, что COVID-19 мог проникнуть в страну через зараженный предмет, обнаруженный недалеко от границы двух стран, сообщает "Ренхап", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Как заявил в ходе брифинга заместитель представителя министерства по делам объединения двух Корей Чха Док Чхоль, существует "общее мнение" южнокорейских и международных организаций здравоохранения и экспертов о том, что заражение COVID-19 через вирус на поверхности объекта невозможно.

"Насколько нам известно, официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом через почтовые или другие материалы не было зафиксировано", - сказал он.