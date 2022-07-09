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Президент Шри-Ланки покинет пост 13 июля на фоне протестов

Другие страны Материалы 9 июля 2022 21:49
Президент Шри-Ланки покинет пост 13 июля на фоне протестов

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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку 13 июля, сообщает местное интернет-издание Ada Derana со ссылкой на спикера парламента Махинду Япу Абейвардену, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Ранее лидеры партий Шри-Ланки на экстренном совещании решили, что пост президента на фоне политического кризиса должен временно занять спикер парламента.

Между тем премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе ранее в субботу заявил о готовности покинуть пост. Несколько часов спустя протестующие ворвались в его дом и подожгли здание.

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