В Коста-Рике зарегистрировали первый случай оспы обезьян

Первый случай заражения вирусом оспы обезьян на территории Коста-Рики зарегистрирован в среду. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство здравоохранения подтвердило сегодня первый случай заражения оспой обезьян. Речь идет о 34-летнем иностранце, который въехал в страну на прошлой неделе", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что пациент изолирован и находится в стабильном состоянии.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела.

По данным Всемирной организации здравоохранения, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.