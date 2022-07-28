Неймару может грозить два года тюрьмы по делу о коррупции

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар в скором времени предстанет перед судом по делу о коррупции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает El Pais.

Сообщается, что компания DIS подала иск против футболиста «ПСЖ», его родителей, бывших президентов «Барселоны» Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя, а также бывшего директора «Сантоса» Одилио Родригеса.

Компания приобрела 40 процентов прав на игрока в 2009 году, когда он выступал за бразильский «Сантос». DIS обвинила футболиста и его отца в том, что при переходе в «Барселону» они подписали два фиктивных соглашения с клубом, из-за чего компания в итоге не получила причитающиеся ей средства.

DIS требует €150 млн компенсации, а также тюремного срока для футболиста на пять лет и запрета на игру в футбол на такой же срок. Также пятилетнее заключение компания требует для родителей Неймара.

Прокуратура настаивает на приговоре сроком в два года для игрока и штрафе в €10 млн. Для родителей срок варьируется от двух лет (для отца) до года (для матери).

DIS также просит приговорить Роселя, который в период сделки был президентом «Барселоны», и Бартомеу, вице-президента «блауграны» на тот момент, к восьми годам заключения.

Всего по делу состоится семь заседаний в период с 17 по 31 октября 2022 года.