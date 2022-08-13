В КНДР отменили масочный режим

Требование о ношении масок и соблюдении социальной дистанции, введенное в связи с пандемией коронавируса, отменено в КНДР после заявления лидера страны Ким Чен Ына о победе над вирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу агентство ЦТАК.

Вместе с тем эти меры предосторожности остаются в силе в приграничных регионах. Кроме того, маски рекомендуется носить в случае появления симптомов заболевания.

При этом людей призывают проявлять бдительность при обнаружении "инородных вещей". Ранее младшая сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон в распространенном заявлении пригрозила южнокорейским властям уничтожением в случае попыток занести коронавирус в страну. По ее словам, КНДР озабочена тем фактом, что коронавирус начал распространяться из районов, граничащих с Южной Кореей.

12 мая ЦТАК впервые проинформировало о выявлении коронавирусной инфекции на территории КНДР. Суточный прирост достиг максимального уровня (392 920) 15 мая, после этого показатель постепенно снижался. 30 июля власти народной республики впервые сообщили об отсутствии новых случаев повышенной температуры, выявленных в течение предыдущего дня.