Хакеры продают секретные документы НАТО с данными о современном вооружении

Группа хакеров занимается продажей секретных документов НАТО в интернете с описание современного вооружения, сообщает «Би-би-си», передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

По информации издания, документы содержат информацию о вооружении и маневрах стран-участниц альянса в Прибалтике. Хакерам удалось получить доступ к документам, связанным с крупным производителем оружия — компанией MBDA Missile Systems, чья штаб-квартира находится во Франции.

При этом в MBDA Missile Systems говорят, что информация была похищена со взломанного внешнего жесткого диска.

Сейчас специалисты НАТО прогнозируют масштабы утечки данных и ее последствия.

Ранее хакер Майкл Гровер показал, как кабель O.MG Elite способен провести взлом Windows и iOS. Внутри кабеля, похожего на обычный, появились встроенный веб-сервер, питание по USB, доступ по Wi-Fi и кейлоггер. В результате владелец кабеля сможет взламывать ПК и смартфоны других людей, после чего отслеживать их работу, имитировать нажатия кнопок и вводить команды.