В Японии более 2 млн человек получили рекомендации об эвакуации из-за тайфуна "Нанмадол"

По меньшей мере 2 млн человек на юго-западном японском острове Кюсю получили рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры из-за приближения тайфуна "Нанмадол". Об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Главным образом рекомендации затрагивают жителей префектур Кагосима, куда должен прийтись основной удар тропического шторма, Миядзаки и Кумамото. Сейчас "Нанмадол" находится к югу от Кагосимы. Скорость ветра в его пределах составляет 50 м/с с порывами до 70 м/с. Однако продвигается в северном направлении он довольно медленно со скоростью 20 км/ч и, по расчетам метеорологов, должен достигнуть побережья Кюсю днем.

Тем не менее в ряде районов на острове порывы ветра уже сейчас достигают 40 м/с, идут сильные дожди. Высота волн в районе южной части Кюсю составляет 14 м. Согласно прогнозам, в ближайшие дни в ряде префектур на юго-западе Японии выпадет до 500 мм осадков.