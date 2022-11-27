Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Yaogan-36

Китай в воскресенье успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Yaogan-36. Об этом сообщило агентство Xinhua, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, старт был осуществлен в 20:23 по местному времени при помощи ракеты CZ-2D с космодрома Сичан (провинция Сычуань) на юго-западе страны. Он стал 451-м по счету для носителей данной серии.

Спутники этой серии предназначены для научных экспериментов, исследования земельных ресурсов, оценки сельскохозяйственного производства, а также для предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.