Цены на нефть в Токио впервые с марта упали ниже $75 за баррель

Цены на нефть в Японии в понедельник опустились до минимального с марта значения на фоне опасений относительно экономики Китая в связи с коронавирусными ограничениями. Об этом свидетельствуют данные торгов на Токийской товарно-сырьевой бирже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, цена за 1 килолитр (6,289 барреля) дубайской сырой нефти опустилась ниже психологической отметки в 65 тыс. иен (около $469), то есть ниже $75 за баррель. На открытии торгов стоимость килолитра нефти составляла 64720 иен (около $467).

По мнению главы отдела морской транспортировки нефти в японской компании Eneos Синго Умино, стоимость дубайской сырой нефти в перспективе будет на уровне от $80 до $100. "В дополнение к масштабному сокращению добычи со стороны членов ОПЕК и не входящих в нее таких стран, как Россия, существует много факторов, вызывающих опасения с точки зрения поставок, такие как европейское эмбарго на российскую нефть, прекращение высвобождения нефти из стратегических запасов США и так далее", - сказал он ранее в интервью газете Nikkei.

Вместе с тем Умино отметил, что серьезное понижательное давление на спрос оказывают опасения относительно экономического роста Китая в условиях коронавирусных ограничений и повышение учетных ставок в Европе и США. "С точки зрения спроса понижательное давление оказывают политика Китая в отношении коронавируса, а также опасения относительно замедления [экономического роста], связанного с повышением учетных ставок в Европе и США", - отметил он, добавив в то же время, что изменения в этих аспектах могут привести к резкому росту спроса.