В Аргентине за неделю почти в четыре раза выросло число случаев заражения коронавирусом

Аргентинские медики за последние семь дней подтвердили более 12 тыс. случаев заражения коронавирусом, что почти в четыре раза больше, чем неделей ранее. Соответствующие данные опубликовало в воскресенье Министерство здравоохранения страны в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подтверждено за неделю - 12 609 случаев, общее число заражений - 9 739 856", - говорится в сообщении. С 20 по 27 ноября в Аргентине было выявлено 3 323 случая.

По данным Минздрава, за неделю от коронавируса умерли девять человек. Общее число летальных исходов достигло 130 034. Отделения интенсивной терапии в стране заняты на 41