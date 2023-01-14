CNN Brasil: суд включил Болсонару в число фигурантов дела о погромах в Бразилии

Федеральный верховный суд Бразилии включил бывшего президента страны Жаира Болсонару в список фигурантов расследования о погромах в столице страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает телеканал CNN Brasil.

Уточняется, что для выяснения состава участников манифестаций следственная группа открыла семь дел. Расследования ведутся по статье о терроризме, участии в ОПГ, преступлениях против демократического государственного устройства, попытке госпереворота, а также угрозах и преследовании.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд с просьбой проверить причастность Жаира Болсонару к погромам в столице страны. В прокуратуре полагают, что экс-президент может быть одним из «идеологов и подстрекателей» насильственных акций протеста.

8 января сторонники проигравшего на выборах Болсонару захватили здание конгресса в городе Бразилиа и другие государственные объекты. Позднее силовики смогли вернуть ситуацию под свой контроль. За участие в беспорядках было задержано около 2 тыс. человек, которым теперь может грозить 12 лет тюремного заключения.