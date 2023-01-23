В энергосистеме Пакистана произошел крупный сбой

Масштабные отключения электроэнергии произошли в понедельник утром по всему Пакистану. Об этом сообщил местный телеканал Geo-TV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В 07:30 утра было отмечено падение напряжения в национальной энергосистеме, что привело к масштабному сбою", - сообщается в Twitter министерства энергетики страны.

По информации телеканала, отключения электроэнергии затронули все провинции Пакистана, а также столицу Исламабад. Без света остается до 90% потребителей в крупнейшем городе Карачи, где проживает более 10 млн человек.

Федеральный министр энергетики Хуррам Дастгир Хан сообщил, что авария произошла в ходе запуска генераторов, которые отключаются на ночь для экономии топлива. Он пообещал восстановить электроснабжение на всей территории страны в течение 12 часов.

Это уже второй масштабный сбой в энергосистеме Пакистана за последние месяцы. В октябре 2022 года отключения электричества затронули Карачи, провинции Синд, Белуджистан и Пенджаб. Тогда Дастгир назвал причиной ЧП аварии на двух линиях электропередач одновременно.