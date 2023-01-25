В ООН заявили, что рост ВВП США в 2023 году составит только 0,4%

США и страны Европы в 2023 году столкнутся с резким замедлением роста своих экономик - в штатах он составит 0,4%, в ЕС - 0,2%, а ВВП Великобритании упадет на 0,8%. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе департамента ООН по экономическим и социальным вопросам "Экономическая ситуация в мире и прогнозы ее развития в 2023 году" (World economic situations and prospects 2023), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Тенденция к экономическому росту в США, Евросоюзе и других развитых экономиках замедлилась, оказав негативное влияние на экономику остального мира. Согласно имеющимся прогнозам, ВВП США в 2023 году вырастет только на 0,4%, в то время как в 2022 году рост составил 1,8%. Ожидается снижение потребления из-за роста процентных ставок, сокращения реальных доходов и значительного снижения общего экономического потенциала домохозяйств", - отмечается в докладе.

В документе также говорится, что "рост ставок на ипотеку и стоимости строительства продолжат оказывать негативное влияние на рынок жилья, из-за чего долгосрочные инвестиции в жилую недвижимость, как ожидается, будут снижаться и далее".

Экономический рост в странах Евросоюза, согласно прогнозу ООН, составит в 2023 году всего 0,2%, что значительно ниже роста в 2022 году, который, по оценкам всемирной организации, составил 3,3%. "Поскольку ЕС продолжит усилия по снижению зависимости от ископаемых видов топлива, поставляемых Россией, регион будет уязвим к нарушениям цепочек поставок энергии, в том числе возможен дефицит газа". Снижение роста объясняется тем, что потенциал, сформированный снятием санитарных ограничений после завершения пандемии, исчерпался.

Особенно сложная ситуация ожидается в экономике Великобритании, которая, по прогнозу ООН, в 2023 году сократится на 0,8%.