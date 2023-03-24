Убытки Ford в сегменте электромобилей в 2022 году превысили 2 млрд долларов

БАКУ /Trend/ - Американский автопроизводитель Ford Motor сообщил об операционном убытке по итогам 2022 года сегмента электромобилей в размере 2,1 млрд долларов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс, сегменты традиционных и коммерческих автомобилей получили операционную прибыль (скорректированная EBIT) в размере $6,8 млрд и $3,2 млрд соответственно, говорится в презентации компании.

Ford перешел на новую модель раскрытия финансовых результатов и впервые представил их в разбивке по сегментам, а не регионам. В целом компания в прошлом году получила операционную прибыль в $10,4 млрд.

В 2023 году автопроизводитель ожидает операционную прибыль в диапазоне $9-11 млрд, в том числе порядка $7 млрд и $6 млрд прибыли в сегментах традиционных и коммерческих автомобилей соответственно и $3 млрд убытка от производства электромобилей.

С помощью новой модели предоставления отчетности Ford рассчитывает нагляднее продемонстрировать инвесторам результаты сегмента электромобилей и его финансирование за счет прибыли от продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, отмечает CNBC.

"Речь не только об изменениях в раскрытии финансовых результатов - мы меняем образ мыслей, процессы принятия решений и управления компанией, распределения капитала для максимизации рентабельности", - заявил финдиректор Ford Джон Лаулер.