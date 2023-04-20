Парламент Кубы переизбрал на пост президента республики Мигеля Диас-Канеля

Депутаты Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) Кубы избрали в среду на пост президента республики до 2028 года действующего главу государства Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. Трансляция заседания парламента велась в эфире государственного телевидения Кубы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В поддержку кандидатуры Диас-Канеля проголосовали 459 депутатов из 462 присутствовавших на заседании. На пост вице-президента Кубы был переизбран действующий вице-президент Сальвадор Вальдес Меса.

Парламент также одобрил предложение президента назначить на пост премьер-министра действующего главы правительства Мануэля Марреро (чиновник работает на должности премьер-министра с 2019 года). Кроме того, большинством голосов был утвержден состав правительства.