Великобритания, США и ЕС ввели санкции против командования КСИР

БАКУ /Trend/ - Великобритания вместе с США и Евросоюзом в понедельник ввела санкции в отношении представителей командования Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана в связи с нарушениями прав человека.

Как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает британский МИД.

"Великобритания, США и ЕС сегодня объявляют о новых санкциях в отношении официальных лиц иранского режима, ответственных за нарушения прав человека", - говорится в пресс-релизе, распространенном в понедельник британским внешнеполитическим ведомством.

В нем отмечается, что под санкции подпали четыре человека - командующие КСИР Мохаммад Назар Азими, Хабиб Шахсавари, Мохсен Карими и Ахмад Кадем. В Лондоне подчеркнули, что считают этих людей ответственными за подавление протестов в ряде иранских провинций, в том числе в Керманшахе, Хузестане и Западном Азербайджане.

Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на поездки.

В документе отмечается, что с октября 2022 года Великобритания внесла в санкционные списки более 70 иранцев, а за все время - более 300.

"Иранский режим несет ответственность за жестокие репрессии в отношении иранского народа, а также за распространение кровопролития по всему миру. Именно поэтому мы ввели санкции против более 300 физлиц из Ирана, включая санкции против КСИР как организации", - приводятся в пресс-релизе слова главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли.

Он добавил, что Лондон продолжит принимать меры в отношении Тегерана.